На Украине объявили в розыск главу ЦИК России

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти.

Памфилова числится в розыске с ноября прошлого года. Главе ЦИК РФ вменяется предполагаемое посягательстве на территориальную целостность Украины, а также якобы соучастие в ведении «агрессивной войны».

Ранее СБУ объявила в розыск депутата Государственнной думы и бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева.

До этого сообщалось, что пятилетний ребенок из России был внесен в украинскую базу сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).