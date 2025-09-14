Бывший СССР
СБУ объявила в розыск Валуева

СБУ объявила в розыск Николая Валуева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николай Валуев

Николай Валуев. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Госдумы и известного российского спортсмена Николая Валуева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные украинского МВД.

Отмечается, что Валуева объявили в розыск в 2022 году по линии СБУ Хмельницкой области. Ему заочно предъявлены обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Кроме того, Валуев включен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

Ранее СБУ объявила в розыск российского сенатора Андрея Клишаса.

