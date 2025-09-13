Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:42, 13 сентября 2025Бывший СССР

СБУ объявила в розыск российского сенатора Клишаса

СБУ объявила в розыск сенатора Совфеда Андрея Клишаса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского сенатора Андрея Клишаса. Об этом следует из материалов украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как уточняется, Клишас разыскивается с марта 2022 года. Ему вменяется якобы «посягательство на территориальную целостность Украины», а также «пособничество и ведение агрессивной войны».

Клишас также был внесен с февраля 2022 года в базу скандально известного сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

Накануне стало известно, что популярная российская певица Татьяна Куртукова попала в базу скандального украинского сайта. По данным источника, исполнительница хита «Матушка» была добавлена в базу сайта 11 сентября.

До этого сообщалось, что пятилетний ребенок из России был также внесен в украинскую базу сайта «Миротворец».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о новой операции «Поток»

    СБУ объявила в розыск российского сенатора Клишаса

    Российские военные уничтожили взвод ВСУ

    В ФРГ начали расследование против немца из-за посылки с мылом из России

    Стало известно об отношении Стармера к скандальному послу Британии в США

    Назван лидирующий российский регион по заболеваемости алкоголизмом

    В Совфеде рассказали о влиянии декрета на будущую пенсию

    В Минпросвещения начали разработку единых критериев начисления зарплаты учителям

    Опасность атаки БПЛА ввели в российском регионе

    Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости