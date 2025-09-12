Исполнительца песни «Матушка» попала в список «Миротворца»

Певица Татьяна Куртукова попала в базу данных сайта «Миротворец»

Российская певица Татьяна Куртукова попала в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным источника, исполнительница хита «Матушка» была добавлена в базу сайта 11 сентября. Также по неизвестной причине в карточке певицы написана неверная фамилия — Макарова.

Владельцы ресурса обвиняют артистку в публичной поддержке Вооруженных сил России, а также в покушении на территориальную целостность Украины. В качестве причины появления Куртуковой в базе сайта названо участие в ежегодной новогодней телепрограмме «Голубой огонек», на съемках которой в зале присутствовали ветераны специальной военной операции.

Ранее стало известно, что российский режиссер Жора Крыжовников, снявший сериалы «Слово пацана» и «Фишер», попал в базу «Миротворца». Там постановщик оказался якобы за нарушение госграницы с целью проникновения в Крым.