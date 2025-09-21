Немцы из-за страха перед Россией ударились в строительство частных бункеров

Bild: В ФРГ на 50 процентов вырос спрос на частные бункеры из-за страха перед РФ

В Германии на 50 процентов вырос спрос на частные бункеры из-за страха перед потенциальной войной с Россией. Об этом со ссылкой на источники в связанных с отраслью компаниях сообщает газета Bild.

«Страх войны в Германии (…) Частные защитные бункеры переживают бум», — пишут авторы материала.

Ранее американская компания SAFE раскрыла детали строительства и интерьера «бункера Судного дня» для богатейших людей мира на случай начала ядерной войны. Убежище будет оснащено бассейнами, номерами класса люкс, ресторанами изысканной кухни, боулингом и скалодромом.