Раскрыты подробности о жене обвиняемого в наведении ракет на своих российского офицера

RT: Жена обвиненного в предательстве офицера Ступникова развелась с ним

Жена обвиненного в наведении ракет на своих российского офицера Льва Ступникова развелась с ним. Об этом со ссылкой на источник сообщает RT в Telegram-канале.

По данным канала, следователи ее уже допросили. При досмотре они проверили ее мобильный телефон и ничего подозрительного не нашли. Сейчас она работает тренером в бассейне спортивного комплекса «Олимп» в Борзе. Директор учреждения сказал, что женщина ответственно относится к своим обязанностям и тренирует девочек.

Ранее сообщалось, что спасший обвиняемого в наведении ракет на своих российского офицера Льва Ступникова стал жертвой удара из-за его наводки.