Военный медик спас обвиняемого в наведении ракет на своих раненого российского офицера

RT: Спасший офицера Ступникова военный медик погиб под ударом из-за его наводки

Спасший обвиняемого в наведении ракет на своих российского офицера Льва Ступникова стал жертвой удара из-за его наводки. Об этом сообщает RT.

По данным канала, военный медик спас Ступникова до его перехода на сторону Украины. Мать медика рассказала, что ее сын был ровесником Ступникова. Мужчина с малых лет мечтал стать военным медиком, потом поступил в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге и после выпуска был направлен на фронт. По словам женщины, ее сын жил со Ступниковым в одном домике на прифронтовой территории. Как-то он получил ранение бедра, и у него начался абсцесс, тогда ее сын месяц его выхаживал — ставил капельницы и делал перевязки.

Ранее сообщалось, что родственники участвовавшего в специальной военной операции бойца Вооруженных сил России Льва Ступникова в шоке от обвинений в предательстве и наведении украинских ракет на своих.