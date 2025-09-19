Россия
10:30, 19 сентября 2025Россия

Появились подробности о квартирах обвиненного в наведении ракет на своих офицера из России

RT: В Омске в одной из квартир офицера Ступникова живут беженцы с Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Apostle Dmytro Karpenko / YouTube

В Омске в квартире по одному из адресов, где жила семья российского офицера Льва Ступникова, обвиненного в наведении ракет на своих, появились беженцы с Украины. Об этом стало известно RT.

Председатель товарищества собственников жилья в беседе с агентством отметил, что сначала там проживала другая семья. После этого, по его данным, жилье приобрели украинские беженцы. «Теперь по сертификату год назад квартиру купили беженцы с Украины. Откуда они точно, я не знаю», — поделился мужчина подробностями.

Как утверждает RT, Ступниковы жили здесь ориентировочно в 2010-х, а затем переехали из Омска в Санкт-Петербург. Там Лев Ступников поступил в военное училище связи.

Агентство также разыскало соседей тещи Ступникова. Они считали семью хорошей и рассказали, что Ступниковы переехали под Омск из деревни. Несколько раз видели и самого Ступникова — он приезжал к будущей жене.

До этого сообщалось, что родственники бойца в шоке от обвинений в его адрес о предательстве.

В возможном предательстве Ступникова уличили бойцы группы Аида спецназа «Ахмат». По их информации, боец мог связаться с украинскими кураторами, передавать данные о дислокации своего подразделения и контролировать удары реактивными ракетами по сослуживцам.

    Все новости