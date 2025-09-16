Семья обвиненного в наведении ракет на своих российского бойца высказалась о предательстве

RT: Родственники бойца ВС РФ Ступникова в шоке от обвинений в предательстве

Родственники участвовавшего в специальной военной операции (СВО) бойца Вооруженных сил (ВС) России Льва Ступникова в шоке от обвинений в предательстве и наведении украинских ракет на своих. Об этом сообщает RT.

Неназванная по имени родственница Ступникова заявила, что семья участника СВО до сих пор не может прийти в себя от обвинений в адрес военнослужащего. «Для нас эта ситуация была необычайным шоком. Вся семья находится в таком шоке...» — высказалась родственница военного.

В возможном предательстве Ступникова обвинили бойцы «группы Аида» спецназа «Ахмат». Они заявили, что боец мог связаться с украинскими кураторами, передавать данные о дислокации своего подразделения и контролировать удары реактивными ракетами по сослуживцам. После этого, как утверждают в «Ахмате», Ступников покинул часть и переметнулся на сторону ВСУ. В качестве подтверждения публикуется видео, на кадрах которого человек, похожий на Ступникова, слушает рассказ украинского интервьюера о предательстве и подтверждает его слова.

Ранее в распоряжении СМИ появились подробности биографии предполагаемого предателя Ступникова.