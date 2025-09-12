RT: Наводивший ракеты на своих боец Ступников родился в Казахстане

Российский военнослужащий Лев Ступников, семь месяцев наводивший ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своих, родился в казахстанской Караганде. Подробности его биографии раскрыл RT.

Как выяснили журналисты, в начале 2000-х родители бойца переехали в Омск и получили российское гражданство. Там же Ступников окончил школу, после чего уехал в Санкт-Петербург, где учился в Военной академии связи имени Буденного. В период обучения в вузе он увлекался пауэрлифтингом и участвовал в различных соревнованиях по этому виду спорта, включая Кубок и первенство России.

По информации телеканала, службу на специальной военной операции Ступников начинал в одной из мотострелковых дивизий.

Ранее Ступникову предсказали получение пули за предательство и напомнили о судьбе летчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году на Украину вертолет Ми-8.

О бойце Вооруженных сил России Льве Ступникове, который во время службы на СВО в течение семи месяцев мог наводить ракеты на сослуживцев, 11 сентября рассказали военнослужащие группы Аида спецназа «Ахмат». По их данным, боец передавал Киеву данные о расположении российских подразделений, которые в результате подвергались обстрелам реактивных систем залпового огня HIMARS. Предположительно, солдат сбежал в ряды ВСУ.