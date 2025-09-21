Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:34, 21 сентября 2025Россия

Разрушенная школа в Новосибирской области попала на видео

Прокуратура показала кадры разрушенной школы в Татарске Новосибирской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Разрушенная школа в Татарске Новосибирской области попала на видео. Соответствующие кадры опубликовала прокуратура региона в своем Telegram-канале.

Как подчеркнули в ведомстве, по факту произошедшего проводится проверка. По предварительным данным, обрушение произошло 21 сентября около 10:40 по местному времени.

В прокуратуре также подчеркнули, что Следственный комитет возбудил уголовное дело, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль.

Ранее стало известно, что в Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы. В момент происшествия в здании не было людей, никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет скандал». Вучич заявил об испуге Запада из-за новостей о приезде Лаврова на парад

    Российского генерал-полковника уволили с военной службы

    В Германии призвали стрелять на поражение при появлении российских истребителей

    Россиянам с отеками раскрыли четыре причины насторожиться

    Иностранцам в России захотели дать право на бесплатную медицину

    Разрушенная школа в Новосибирской области попала на видео

    Мирной жительницы не стало в результате удара ВСУ по Белгородской области

    Склад с хозтоварами загорелся в российском городе

    Известный российский актер попал под камнепад

    На Западе допустили изменение позиции ЕС по Израилю при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости