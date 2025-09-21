Разрушенная школа в Новосибирской области попала на видео

Прокуратура показала кадры разрушенной школы в Татарске Новосибирской области

Разрушенная школа в Татарске Новосибирской области попала на видео. Соответствующие кадры опубликовала прокуратура региона в своем Telegram-канале.

Как подчеркнули в ведомстве, по факту произошедшего проводится проверка. По предварительным данным, обрушение произошло 21 сентября около 10:40 по местному времени.

В прокуратуре также подчеркнули, что Следственный комитет возбудил уголовное дело, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль.

Ранее стало известно, что в Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы. В момент происшествия в здании не было людей, никто не пострадал.