Разрушенная школа в Новосибирской области попала на видео

Разрушенная школа в Татарске Новосибирской области попала на видео. Соответствующие кадры опубликовала прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Как подчеркнули в ведомстве, по факту произошедшего проводится проверка. По предварительным данным, обрушение произошло 21 сентября около 10:40 по местному времени.
В прокуратуре также подчеркнули, что Следственный комитет возбудил уголовное дело, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль.
Ранее стало известно, что в Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы. В момент происшествия в здании не было людей, никто не пострадал.