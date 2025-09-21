Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:56, 21 сентября 2025Россия

В российском городе обрушилась часть здания школы

МЧС: Часть здания школы обрушилась в Татарске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anna Mayorova / Global Look Press

В Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону в Telegram.

Информация о происшествии поступила в 10:40 по местному времени (6:40 по московскому времени). В момент обрушения в здании не было людей, по предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают сотрудники спецслужб.

Ранее в одной из школ Владивостока на ученицу обрушился потолок. Слой штукатурки упал на первом этаже у входа в столовую. Пострадавшую госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идти на Москву». Бывший президент Украины рассказал о своем видении победы в конфликте. Что ему ответили в России?

    Во Франции сравнили «Интервидение» с «декадентским» «Евровидением»

    В российском городе обрушилась часть здания школы

    Осужденный за финансирование терроризма попытался покинуть колонию в ЯНАО

    «За политэффектом не гонимся». Лавров высказался об отказе певицы из США участвовать в «Интервидении»

    Суд обязал Певчих платить 75 тысяч рублей каждый день

    Сенатор рассказала о возможности ряда россиян получить бесплатную путевку в санаторий

    В Москве арестовали ударившего девушку по ягодице мужчину

    ВСУ начали отправлять на штурмы специалистов РЭБ

    В Госдуме предупредили россиян о массовой стелсфляции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости