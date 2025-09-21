В российском городе обрушилась часть здания школы

МЧС: Часть здания школы обрушилась в Татарске

В Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону в Telegram.

Информация о происшествии поступила в 10:40 по местному времени (6:40 по московскому времени). В момент обрушения в здании не было людей, по предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают сотрудники спецслужб.

Ранее в одной из школ Владивостока на ученицу обрушился потолок. Слой штукатурки упал на первом этаже у входа в столовую. Пострадавшую госпитализировали.