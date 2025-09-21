RusVesna: ВС России уничтожают скопления сил ВСУ при штурме Степногорска

Российские войска уничтожают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), наступая в Степногорске. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«На левом фланге запорожского фронта наши разведчики и десантники выслеживают пехоту и скопления сил ВСУ», — говорится в публикации.

Ранее на Украине признали, что Армия России успешно продвигается на запорожском направлении.

До этого стало известно, что российские бойцы закрепляются как в Степногорске, так и на других территориях. 20 сентября военкоры рассказали о деталях продвижения российских войск к Лиману. По их данным, штурмы проходят в Шандриголово и Новоселовке.