Российские войска ударили по местам запуска беспилотников ВСУ

МО: ВС России ударили по местам запуска БПЛА и позициям ВСУ в 138 районах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России ударили по местам запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) большой дальности, сообщили в Минобороны (МО) РФ.

В оборонном ведомстве доложили, что российские войска нанесли поражение местам запуска украинских БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.

Ранее, 19 сентября, сообщалось, что ВС России за неделю нанесли четыре групповых удара в зоне проведения специальной военной операции. Под удары попали объекты энергетической, топливной, а также транспортной инфраструктуры, которая использовалась в интересах ВСУ. Помимо этого, атаки затронули арсеналы, центр подготовки БПЛА большой дальности и пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

До этого стало известно, что батальон иностранных наемников ВСУ в районе Юрченково Харьковской области в результате российских ракетных атак понес большие потери.

