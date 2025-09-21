Российский борец завоевал бронзу чемпионата мира

Российский борец Милад Алирзаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

Российский борец греко-римского стиля Милад Алирзаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в весовой категории до 87 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальной схватке Алирзаев победил казахстанца Ислама Евлоева. Поединок завершился со счетом 5:1. Золотая медаль досталась Александру Комарову из Сербии.

30-летний Алирзаев — двукратный чемпионат и призер чемпионатов России. Также в копилке спортсмена бронза чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что российский борец вольного стиля Заур Угуев выиграл чемпионат мира в весовой категории до 61 килограмма. В финальной схватке Угуев победил иранца Ахмада Мохаммада.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Загребе с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.