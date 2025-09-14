Российский борец выиграл чемпионат мира

Российский борец Заур Угуев выиграл чемпионат мира в категории до 61 килограмма

Российский борец вольного стиля Заур Угуев выиграл чемпионат мира в весовой категории до 61 килограмма. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальной схватке Угуев победил иранца Ахмада Мохаммада. Поединок завершился со счетом 11:2. Бронзовые медали достались азербайджанцу Нураддину Новрузову и казахстанцу Асылжану Есенгельды.

30-летний Угуев — олимпийский чемпион Токио. Кроме того, в его активе две победы на чемпионатах мира в весовой категории до 57 килограммов, а также золото чемпионата Европы.

13 сентября трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал о страхе Европы перед российскими борцами. 12 сентября российских борцов, прилетевших в Загреб на чемпионат мира, на протяжении нескольких часов удерживали в аэропорту из-за проблем с визами у некоторых из них. Пограничники долго проверяли спортсменов, а затем полиция устроила им дополнительную проверку в отеле. Карелин посчитал инцидент проявлением страха перед российскими борцами.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Загребе с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.