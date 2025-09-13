Спорт
17:50, 13 сентября 2025

Карелин рассказал о страхе Европы перед российскими борцами

Карелин об инциденте с российскими борцами в Загребе: они нас боятся в Европе
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказался об инциденте с российскими борцами в аэропорту Загреба. Его слова приводит Odds.ru.

Карелин рассказал, что в Европе боятся отечественных спортсменов. «Наше поколение борцов производит на них страшное действо. Дай волю, они бы на весь турнир наших ребят закрыли бы в аэропорту. Ну ничего, подумаешь, посидели несколько часов. Все равно достойно выступят», — заявил трехкратный олимпийский чемпион.

12 сентября российских борцов, прилетевших в Загреб на чемпионат мира, на протяжении нескольких часов удерживали в аэропорту из-за проблем с визами у некоторых из них. Пограничники долго проверяли спортсменов, а затем полиция устроила им дополнительную проверку в отеле.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Загребе с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

