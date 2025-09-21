Мир
19:35, 21 сентября 2025Мир

В Китае оценили ответ Путина на провокацию Японии у Курильских островов

Sohu: Путин ответил на провокацию Японии вблизи Курильских островов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tim Kelly / Reuters

Москва незамедлительно ответила на провокацию Японии вблизи Курильских островов. На это обратило внимание издание Sohu, пишет Общественное телевидение России.

Китайские аналитики указали, что Япония совместно с США развернула у Курил ракетные комплексы средней дальности Typhon и незамедлительно получила соразмерный ответ от России. В частности, в статье указано, что Москва оперативно развернула на Курилах ракетный комплекс «Бастион», перебросила истребители из Арктики и привела Тихоокеанский флот в боевую готовность. Кроме того, подлодки флота провели пуски крылатых ракет в Охотском море.

Китайские аналитики оценили эти действия как демонстрацию того, что Россия будет придерживаться принципа «око за око». По их мнению, президент страны Владимир Путин четко дал понять, какие последствия может иметь дальнейшая милитаризация.

Ранее сообщалось, что размещение ракетных комплексов Typhon на американской военной базе в Японии может стать началом создания нового передового ракетного рубежа США у границ России. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что такая угроза может быть реальной при размещении большого количества комплексов этого типа.

    Все новости