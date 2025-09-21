Стало известно о создании ракетного рубежа США у границ России

Леонков: Установки Typhon в Японии могут стать передовым ракетным рубежом США

Размещение пусковых установок Typhon, предназначенных для запуска крылатых ракет Tomahawk и многоцелевых ракет Standard Missile 6 (SM-6), на одной их американских военных баз в Японии может стать началом создания нового передового ракетного рубежа США у границ России. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает РИА Новости.

По его словам, ракеты Tomahawk являются дозвуковыми и представляют угрозу для современных систем противовоздушной обороны (ПВО) лишь при запуске в больших количествах. При этом в каждой установке Typhon размещаются две ракеты.

«Отсюда эти ракеты могут доставать и до России, и до КНДР, и до Китая. Ключевой вопрос здесь — количество комплексов, которые разместили США. (...) И если Вашингтон поставил несколько — это одно. А вот если их много — то это уже формирование передового рубежа пуска ракет средней дальности», — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что сравнивать ракеты США с российским «Орешником», который до конца года планируется разместить в Белоруссии, бессмысленно. Леонков отметил, что «Орешник» является баллистической ракетой и гиперзвуковым оружием второго поколения, из-за чего они представляют абсолютно разные классы по боевой мощи.

Ранее редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко допустил размещение «Орешника» на востоке России. По его словам, это может произойти в случае появления пусковых установок Typhon на территории дружественной Вашингтону страны в азиатском регионе. В частности он назвал Японию, Филиппины и Южную Корею.