В РПЦ опровергли слова Ткачева и назвали источник бед

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Ткачев

Андрей Ткачев. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Беды идут от безверия, а не от образования, как заявил протоиерей Андрей Ткачев. Об этом заявили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, передает РБК.

«Беды приходят не от образования, а от безверия. Если бы не было людей, которые, будучи не менее образованны, чем, например, Чарльз Дарвин, отстаивали веру и правду, то этот мир бы уже пришел к своему концу», — ответили на слова священника в Русской Православной Церкви (РПЦ). При этом в Синодальном отделе подчеркнули, что Церковь разделяет евангельское выражение «Кому много дано, с того много и спросится, и кому доверено многое, с того больше и взыщется» и считает, что с образованных людей спрос выше.

До этого Ткачев во время проповеди напомнил об одном из пророчеств Космы Этолийского. Он заявил, что канонизированный священник призывал строить школы и храмы, чтобы неграмотные люди получили возможность читать часослов, Псалтирь и Евангелие. При этом Косьма Этолийский предупреждал, что впоследствии много беды людям принесут образованные люди.

Ткачев заявил, что образованные люди уже принесли беду человечеству. В частности он обвинил в этом биолога Чарльза Дарвина, экономиста Адама Смита и теолога Дунса Скота. По его словам, они «насытили мир теориями о том, что можно жить без Бога человеку».

Ранее Ткачев заявил, что у бойцов специальной военной операции (СВО) есть большие вопросы к той части россиян, которые игнорируют значимость военных действий. По его словам, рано или поздно игнорировавшим СВО жителям страны придется на них ответить.

