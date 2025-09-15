Части россиян предрекли большие вопросы от участников СВО

Приезжающие на побывку бойцы специальной военной операции (СВО) имеют большие вопросы к части россиян, которые игнорируют значимость военных действий в жизни страны и предпочитают отстраниться от происходящего. Об этом в передаче «Отец Андрей: ответы» заявил протоиерей РПЦ Андрей Ткачев.
Как предрек Ткачев, рано или поздно игнорировавшим СВО жителям страны в той или иной форме придется ответить на эти вопросы.
«Во всех ресторанах полно людей, и далеко не каждый понимает, что происходит (...) Типа: "а, не моя война". К этим сусликам есть очень большие вопросы, эти вопросы будут заданы в разной форме», — заявил священнослужитель.
