Части россиян предрекли большие вопросы от участников СВО

Протоиерей Ткачев: Приезжающие на побывку бойцы СВО имеют вопросы к россиянам

Приезжающие на побывку бойцы специальной военной операции (СВО) имеют большие вопросы к части россиян, которые игнорируют значимость военных действий в жизни страны и предпочитают отстраниться от происходящего. Об этом в передаче «Отец Андрей: ответы» заявил протоиерей РПЦ Андрей Ткачев.

Как предрек Ткачев, рано или поздно игнорировавшим СВО жителям страны в той или иной форме придется ответить на эти вопросы.

«Во всех ресторанах полно людей, и далеко не каждый понимает, что происходит (...) Типа: "а, не моя война". К этим сусликам есть очень большие вопросы, эти вопросы будут заданы в разной форме», — заявил священнослужитель.

Ранее сообщалось, что прошедший две чеченские войны боец с позывным Албанец сравнил СВО со «Звездными войнами».