Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:23, 10 сентября 2025Россия

Прошедший две чеченские войны боец сравнил СВО со «Звездными войнами»

Боец с позывным Албанец: Сейчас космическая война, как «Звездные войны»
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Прошедший две чеченские кампании российский боец с позывным Албанец прокомментировал специфику специальной военной операции (СВО) на Украине. Он сравнил текущие боевые действия с битвами из кинофраншизы «Звездные войны», где в боях активно использовались летательная военная техника и новейшие технологии, передает «Царьград».

Военный рассказал, что посвятил службе стране период с 1997 по 2021 год и дослужился до звания майора. По его словам, текущий уровень боевой подготовки совсем иной — если в Чечне все решалось стрельбой, то сейчас все чаще используют дроны.

«А сейчас — космическая война. Дроны, дроны, дроны… Не знаешь, откуда прилетит. Как "Звездные войны"», — заметил военный.

Он отметил, что во время чеченских кампаний жизнь бойцов зависела от уровня подготовки, однако теперь любое движение даже самого опытного бойца может стоить ему жизни, если его заметит вражеский беспилотник.

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области после атак украинских беспилотников остановили работу крупных торговых центров. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия заявила о помощи Польше в инциденте с беспилотниками

    Протестующие французы принялись перекрывать улицы и жечь костры

    Бывший российский губернатор попал под госзащиту

    Россиянина нашли закопанным в грядке с укропом

    Норвежский футболист установил рекорд европейского футбола в XXI веке

    ВСУ ударили по Белгороду

    Месси впервые стал лучшим бомбардиром отбора на чемпионат мира

    Миллиардера лишили водительских прав

    Женщина случайно ударилась и узнала о смертельно опасной болезни

    Подоляка объяснил отказ НАТО считать инцидент с дронами под Польшей атакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости