Прошедший две чеченские войны боец сравнил СВО со «Звездными войнами»

Боец с позывным Албанец: Сейчас космическая война, как «Звездные войны»

Прошедший две чеченские кампании российский боец с позывным Албанец прокомментировал специфику специальной военной операции (СВО) на Украине. Он сравнил текущие боевые действия с битвами из кинофраншизы «Звездные войны», где в боях активно использовались летательная военная техника и новейшие технологии, передает «Царьград».

Военный рассказал, что посвятил службе стране период с 1997 по 2021 год и дослужился до звания майора. По его словам, текущий уровень боевой подготовки совсем иной — если в Чечне все решалось стрельбой, то сейчас все чаще используют дроны.

«А сейчас — космическая война. Дроны, дроны, дроны… Не знаешь, откуда прилетит. Как "Звездные войны"», — заметил военный.

Он отметил, что во время чеченских кампаний жизнь бойцов зависела от уровня подготовки, однако теперь любое движение даже самого опытного бойца может стоить ему жизни, если его заметит вражеский беспилотник.

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области после атак украинских беспилотников остановили работу крупных торговых центров. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.