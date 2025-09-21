Экономика
17:04, 21 сентября 2025Экономика

Землетрясение произошло рядом с Алма-Атой

Рядом с Алма-Атой произошло землетрясение магнитудой 3,8
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

Землетрясение произошло в Казахстане рядом с Алма-Атой. Об этом сообщает МЧС республики в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в воскресенье, 21 сентября, в 16:25 по времени Астаны (14:25 мск). Их магнитуда достигала 3,8 — это сейсмологи считают слабым землетрясением, обычно оно не приводит к разрушениям.

Очаг события находился на территории Казахстана, в 9 километрах от города Алма-Аты. По данным МЧС, жители мегаполиса не ощутили подземные толчки. В результате никто не пострадал, об инфраструктурных повреждениях также не сообщается.

В пятницу, 19 сентября, мощное землетрясение произошло на Камчатке. Магнитуда подземных толчков достигала 5,2. Их эпицентр располагался в 167 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров. О разрушениях и пострадавших в результате удара стихии не сообщалось.

