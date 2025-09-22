Россия
Алаудинов назвал условие отхода «Ахмата» с занятых позиций

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал условие отхода бойцов подразделения с занятых позиций. Его высказывание приводит Telegram-канал «Россия — страна героев».

По словам Алаудинова, у его подчиненных сформирована установка «стоять до конца». Он указал, что «Ахмат» не оставил ни одного участка, входившего в зону его ответственности. «"Ахмат" может отойти только тогда, если он ушел к небу, ко Всевышнему, но он не может отойти, оставив позиции врагу», — заявил генерал.

Также Алаудинов сравнил происходящие в зоне СВО события с вооруженным конфликтом в Чечне. Он заявил, что Чеченская Республика стала «полноценной семьей нашего российского общества», и выразил уверенность, что это же ждет и новые регионы.

Алаудинов возглавил «Ахмат» после начала спецоперации. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил его назначение на должность тем, что военнослужащий «наилучшим образом» проявил себя в ходе боевых действий в Чечне.

