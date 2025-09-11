Кадыров рассказал о причинах назначения Алаудинова на пост командира спецназа «Ахмат»

Кадыров заявил о наличии у Алаудинова лидерских качеств

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему назначил Апты Алаудинова командиром спецназа «Ахмат». По словам чиновника, у Алаудинова есть лидерские качества и он отлично проявил себя в ходе контртеррористической операции в республике. Слова Кадырова приводит РИА Новости.

«Он [Алаудинов] наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в нашей республике, является моим ближайшим соратником, соратником Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, моим другом и братом, поэтому в начале специальной военной операции он был назначен для начала курировать тогда еще сводный отряд», — сказал глава Чечни.

Он пояснил, что в дальнейшем сводный отряд вырос, и было принято решение назначит Алаудинова командиром, так как он, в частности, проявил свои лидерские качества.

