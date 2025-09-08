Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:24, 8 сентября 2025Россия

Кадыров назвал Трампа давним поклонником Путина

Глава Чечни Кадыров назвал президента США Трампа давним поклонником Путина
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента США Дональда Трампа давним поклонником российского лидера Владимира Путина. Его комментарий приводит РИА Новости.

По мнению Кадырова, под предлогом переговоров Трамп просто желал увидеться с президентом России.

Глава Чечни отметил, что лидеры многих других государств хотят пообщаться с Путиным. «Трамп же под предлогом переговоров просто захотел встретиться с ним, используя свое служебное положение», — сказал Кадыров в разговоре с агентством.

До этого чеченский политик предположил, что у Трампа нет решения по Украине, которое устроит Россию.

Кадыров напомнил, что Запад предоставлял Украине большое количество оружия, которым в итоге вооруженные силы республики атаковали города России.

Ранее Путин поделился, что говорил с Трампом на Аляске на ««ломаном английском». Переговоры президентов России и США прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крайне интересные обсуждения». Трамп высказался о санкциях, урегулировании на Украине и встречах с Путиным и европейцами

    В российском городе в квартиру к пенсионерке заползла змея

    Создан ноутбук с вращающимся экраном

    В словах Макрона об Украине услышали отчаяние

    Уничтожение редкой бронированной американской машины у границы с Россией сняли на видео

    Стало известно о планах Украины мобилизовать 122 тысячи человек

    Воспитательница в российском детсаду оттаскала ребенка за волосы и попала на видео

    Трамвай переехал самокатчика в российском городе

    Появилось видео массированного удара российских войск по Трипольской ТЭС

    В Европе сделали признание об отношениях с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости