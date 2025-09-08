Кадыров назвал Трампа давним поклонником Путина

Глава Чечни Кадыров назвал президента США Трампа давним поклонником Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента США Дональда Трампа давним поклонником российского лидера Владимира Путина. Его комментарий приводит РИА Новости.

По мнению Кадырова, под предлогом переговоров Трамп просто желал увидеться с президентом России.

Глава Чечни отметил, что лидеры многих других государств хотят пообщаться с Путиным. «Трамп же под предлогом переговоров просто захотел встретиться с ним, используя свое служебное положение», — сказал Кадыров в разговоре с агентством.

До этого чеченский политик предположил, что у Трампа нет решения по Украине, которое устроит Россию.

Кадыров напомнил, что Запад предоставлял Украине большое количество оружия, которым в итоге вооруженные силы республики атаковали города России.

Ранее Путин поделился, что говорил с Трампом на Аляске на ««ломаном английском». Переговоры президентов России и США прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.