05:31, 8 сентября 2025Россия

Кадыров высказался о плане Трампа по урегулированию украинского конфликта

Кадыров усомнился в наличии у Трампа решения по Украине, которое устроит Россию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров сомневается в том, что у президента США Дональда Трампа есть какой-то план по урегулированию конфликта на Украине, который бы устроил Россию. Об этом Кадыров заявил в беседе с РИА Новости.

«Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию», — сказал чиновник.

Он напомнил, что Запад предоставлял Украине большое количество оружия, которым в итоге вооруженные силы республики атаковали города и регионы России. «Много мирных жителей отдали свои жизни», — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне специальной военной операции.

