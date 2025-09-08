Кадыров высказался о плане Трампа по урегулированию украинского конфликта

Кадыров усомнился в наличии у Трампа решения по Украине, которое устроит Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров сомневается в том, что у президента США Дональда Трампа есть какой-то план по урегулированию конфликта на Украине, который бы устроил Россию. Об этом Кадыров заявил в беседе с РИА Новости.

«Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию», — сказал чиновник.

Он напомнил, что Запад предоставлял Украине большое количество оружия, которым в итоге вооруженные силы республики атаковали города и регионы России. «Много мирных жителей отдали свои жизни», — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне специальной военной операции.