07:42, 7 сентября 2025

Кадыров раскрыл позицию по остановке боевых действий в зоне СВО

Кадыров: Мир возможен только тогда, когда Украина станет регионом России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не считает себя сторонником остановки боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). Свою позицию он раскрыл в интервью РИА Новости.

«Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно», — указал он.

Кадыров напомнил, что цели и задачи спецоперации — это гарантия безопасности всей страны. «Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России», — выразил мнение глава Чечни.

Ранее Кадыров в стихах высмеял обвинения Службы безопасности Украины (СБУ). В стихотворении глава Чечни в шутку заявил, что от обвинений СБУ ему стало тревожно, и он задумался о поездке в Киев с извинениями.

