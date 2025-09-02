Россия
Кадыров в стихах порассуждал об извинениях перед Киевом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в стихах высмеял обвинения СБУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в стихах высмеял обвинения Службы безопасности Украины (СБУ). Произведение он опубликовал в Telegram-канале.

В стихотворении Кадыров в шутку заявил, что от обвинений СБУ ему стало тревожно, и он задумался о поездке в Киев с извинениями.

Теперь удел мой, вижу, плох…
А может, в Киев с извинениями,
Чтобы замять переполох?

Рамзан Кадыров

Также в стихотворении Кадыров назвал СБУ дворнягой, напомнил, как российские бойцы воевали в Мариуполе и заявил, что он не перестанет «давить» адресатов стихотворения, которых он назвал «навозными жуками».

Рамзан Кадыров среди прочего известен как человек, который требует и нередко получает извинения за различные проступки перед ним самим, Чечней в целом или всей Россией. Иногда Кадырову и самому приходится извиняться.

    Все новости