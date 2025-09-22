Атомный «Архангельск» отстрелялся «Ониксом» в Баренцевом море

МО: АПЛ «Архангельск» поразила условного противника крылатой ракетой «Оникс»

Экипаж атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М выполнил стрельбу крылатой противокорабельной ракетой «Оникс» по условному противнику в Баренцевом море. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" Северного флота поразил в Баренцевом море мишень, имитирующую надводный корабль условного противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что практическую стрельбу по морской цели, расположенной на удалении около 200 километров, выполнили из подводного положения. Мишень поразили прямым попаданием.

Отмечается, что район проведения ракетной стрельбы заранее закрыли для гражданского судоходства и полетов авиации.

Подводный ракетный крейсер «Архангельск» спустили на воду в 2023 году, а в 2024-м АПЛ вступила в строй. Подлодка может нести 32 ракеты «Оникс» или «Циркон».

В августе американское издание The National Interest писало, что российская АПЛ «Пермь» проекта 885М будет доминировать в Арктике.