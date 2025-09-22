Беглого российского депутата задержали на Кавказе

В КБР задержали беглого экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека

Сотрудники силовых структур задержали бывшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, находящегося в федеральном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Крыму.

По данным ведомства, 48-летнего экс-депутата поймали на Кавказе, в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Суд отправил его под стражу.

В отношении Бальбека ведется уголовное дело по статьям 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 128.1 («Клевета») УК РФ. Ранее сообщалось, что его также заподозрили в мошенничестве, но каких-либо подробностей об этом деле не раскрывалось.

Беглого экс-депутата искали в Турции и Краснодарском крае.

