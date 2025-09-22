Беглого российского депутата заподозрили в двух преступлениях

Экс-депутата Бальбека арестовали за клевету и неправомерный доступ к информации

Суд арестовал бывшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Крыму.

В ведомстве уточнили, что его заподозрили в преступлениях по статьям 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 128.1 («Клевета») УК РФ. Ранее сообщалось, что в отношении 48-летнего Бальбека также возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подробности о произошедшем не раскрывались, но сам фигурант в рамках расследования дела был объявлен в федеральный розыск.

Беглого экс-депутата искали в Турции и Краснодарском крае. На днях его удалось задержать на территории Кабардино-Балкарии.