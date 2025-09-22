Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:05, 22 сентября 2025Силовые структуры

Беглого российского депутата заподозрили в двух преступлениях

Экс-депутата Бальбека арестовали за клевету и неправомерный доступ к информации
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Суд арестовал бывшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Крыму.

В ведомстве уточнили, что его заподозрили в преступлениях по статьям 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 128.1 («Клевета») УК РФ. Ранее сообщалось, что в отношении 48-летнего Бальбека также возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подробности о произошедшем не раскрывались, но сам фигурант в рамках расследования дела был объявлен в федеральный розыск.

Беглого экс-депутата искали в Турции и Краснодарском крае. На днях его удалось задержать на территории Кабардино-Балкарии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль анонсировал важное заявление Путина

    В Москве хоккеист умер во время матча

    Россия предложила Индии производить Су-57

    Названа связанная с Палестиной просьба Рубио к американским дипломатам

    В российском регионе снова заметили «зомби-косуль»

    Стоимость акций «М.Видео» обрушилась

    Прогремел взрыв при расследовании дела в российском регионе

    В сети появилось фото отметившей 91-летие Софи Лорен

    В прокуратуре высказались об адвокатах Навального

    Одна страна БРИКС резко нарастила поставки мяса в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости