Пьяная россиянка использовала коляску с ребенком как таран и попала на видео

В Ростове-на-Дону россиянка устроила пьяный дебош с годовалым ребенком в коляске и попала на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает портал 5-tv.ru.

Судя по видео, которое публикует портал, женщина пыталась спустить коляску по лестнице, но споткнулась и едва не выронила ребенка. После этого, спустившись на площадку, она безуспешно пыталась открыть застекленную дверь, но после неудачи ударила кулаком в стекло, разбила его, пошатнулась и упала вместе с коляской на осколки. После этого — уже в лифте — женщина использовала коляску с ребенком как таран и с силой била ею в стену кабины.

В беседе с изданием россиянка признала вину и понадеялась, что органы опеки не отберут у нее ребенка. «Я не прошу понять или простить меня. Все будет по закону. Но я очень надеюсь, что мой ребенок останется со мной», — заявила она.

