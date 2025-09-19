Россия
Россиянка пошаманила, потанцевала с бубном и лишилась прав

В Краснодарском крае женщина-шаман провела обряд для ДПС и попала на видео
Марк Леонов
Марк Леонов

В Краснодарском крае пьяная женщина-шаман за рулем легковушки съехала с трассы и попыталась провести обряд для остановившихся на месте ДТП сотрудников ДПС. Ритуал попал на видео, его публикует Telegram-канал «112».

Полицейские увидели, как россиянка пытается выехать на дороги, пообщались с пьяной женщиной, и та пошаманила и потанцевала для них с бубном в ритуальном костюме. Женщина предложила правоохранителям выбрать результат обряда — «благо» или «благополучие детей». Согласились ли сотрудники ДПС с предложением, неизвестно.

В итоге автомобиль шаманки отвезли на штрафстоянку, а женщину на длительный срок лишили прав и оштрафовали.

