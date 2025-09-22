Ценности
Эмма Уотсон позанималась спортом в микроюбке

Актриса Эмма Уотсон в микроюбке и топе снялась для журнала Hollywood Authentic
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: GREG WILLIAMS / hollywoodauthentic.com

Британская актриса Эмма Уотсон в откровенном образе позанималась спортом в рамках фотосессии для журнала Hollywood Authentic. Соответствующие кадры появились на сайте издания.

35-летнюю звезду серии фильмов о Гарри Поттере сняли во время игры в пиклбол (вид спорта, сочетающий в себе элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса, — прим. «Ленты.ру»). Она предстала на черно-белых кадрах в микроюбке и облегающем топе на тонких бретелях.

Также знаменитость надела кроссовки Nike и распустила гладко уложенные волосы. Известно, что автором данных снимков стал основатель журнала, фотограф Грег Уильямс.

Ранее в сентябре Эмма Уотсон в микрошортах покинула Венецианский фестиваль.

