13:06, 22 сентября 2025Спорт

Французский футболист сравнил Москву и Париж

Французский футболист Гийом Оаро назвал Москву прекрасным городом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Бывший нападающий французского ПСЖ Гийом Оаро сравнил Москву и Париж. Его слова приводит «Советский спорт».

Футболист назвал Москву прекрасным городом и подчеркнул, что был рад приехать в Россию снова. «Думаю, что Москва и Париж — одни из лучших мест в мире», — заявил французский спортсмен.

Вместе с ПСЖ Оаро выиграл чемпионат Франции и Кубок страны. В Швейцарии он дважды становился чемпионом страны с «Янг Бойз».

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

    Все новости