Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 22 сентября 2025Ценности

Кайли Дженнер снялась в откровенном бюстгальтере

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в откровенном виде. Соответствующий пост опубликован в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость запечатлела себя крупным планом в розовом бюстгальтере, который подчеркивал ее грудь. При этом звезда распустила длинные темные волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. В то же время она продемонстрировала длинный маникюр с лаком мятного оттенка.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Ранее в сентябре Кайли Дженнер снялась в прозрачном костюме. Знаменитость позировала перед камерой в черном комплекте из кружева, состоящем из облегающей юбки и укороченного топа со спущенными плечами.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ ударили по крымскому санаторию. Что известно о последствиях?

    Раскрыты подробности атаки БПЛА на российский регион

    В Германии оценили призыв Ющенко «идти на Москву»

    Трамп и Маск пожали друг другу руки на панихиде по Кирку

    Рубио прокомментировал последствия убийства Кирка

    Дочь Михаила Турецкого обманули на миллионы рублей

    Кайли Дженнер снялась в откровенном бюстгальтере

    Захарова после атаки на Крым посоветовала НАТО и ЕС искать источник агрессии в себе

    Три страны подставили Макрона

    Сразу в двух российских городах прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости