Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном бюстгальтере

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в откровенном виде. Соответствующий пост опубликован в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость запечатлела себя крупным планом в розовом бюстгальтере, который подчеркивал ее грудь. При этом звезда распустила длинные темные волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. В то же время она продемонстрировала длинный маникюр с лаком мятного оттенка.

Ранее в сентябре Кайли Дженнер снялась в прозрачном костюме. Знаменитость позировала перед камерой в черном комплекте из кружева, состоящем из облегающей юбки и укороченного топа со спущенными плечами.