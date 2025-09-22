Ценности
Мать страдающей от тяжелой болезни Беллы Хадид уличили во лжи о ее диагнозе

Мария Винар

Фото: @yolanda.hadid

Фанаты уличили во лжи голландско-американскую участницу телевизионных шоу Иоланду Хадид о диагнозе дочери, американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид. Соответствующие комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 61-летняя мать выложила новые фото с 28-летней наследницей, страдающей болезнью Лайма, из больницы. На них манекенщица запечатлена с катетерами и у капельниц.

Однако пользователи сети заметили на размещенных кадрах одну деталь. Рядом с Хадид находилось оборудование для гемодиализа. В комментариях юзеры предположили, что реальная причина ухудшения здоровья девушки — не болезнь Лайма, а проблемы с почками, вызванные анорексией. «Болезнь Лайма не лечится переливанием крови», «Дай своей дочери поесть», «Это очень грустно: большинство ее симптомов связаны с тем, что она слишком худая, но ее мать убедила ее, что это хроническая болезнь Лайма», «Вы виноваты в том, что она в больнице, лишив ее еды», «Некоторые вещи нужно держать в тайне», — писали они.

В апреле 2023 года стало известно об обострении у Беллы Хадид болезни Лайма, которую ей диагностировали в 2012 году. Супермодель объяснила, что ухудшения произошли после стоматологической операции. В связи с этим на ее лице появились высыпания. Тогда Хадид пояснила, что ее тошнит от самой себя и ей трудно работать.

