Мать страдающей от тяжелой болезни Беллы Хадид выложила ее новые фото из больницы

Мать модели Беллы Хадид Иоланда выложила ее новые фото борьбы с болезнью Лайма

Голландско-американская участница телевизионных шоу Иоланда Хадид выложила из больницы новые фото дочери, американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид, которая страдает от тяжелой болезни Лайма. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах запечатлена 61-летняя мать, обнимающая и целующая в щеку свою 28-летнюю наследницу. Кроме того, телезвезда поделилась снимками, на которых модель запечатлена у капельницы и во время приема врача.

В описании к публикации Хадид поделилась с подписчиками переживаниями по поводу здоровья дочери. «Как вы понимаете, наблюдая, как моя Белла мучается в тишине, я чувствую отчаяние внутри себя. Я стараюсь подавать пример в нашей борьбе с болезнью Лайма, но это не сравнится с тем, как страдает мой ребенок», — рассказала она.

По словам матери, она восхищается мужественностью и стойкостью родственницы. «Я так горжусь тобой. Ты не одна. Я обещаю поддерживать и защищать тебя. (...). Эта болезнь поставила нас на колени, но мы поднимемся. Будем продолжать бороться за лучшие дни вместе», — подчеркнула она.

В апреле 2023 года стало известно об обострении у Беллы Хадид болезни Лайма, которую ей диагностировали в 2012 году. Супермодель объяснила, что ухудшения произошли после стоматологической операции. В связи с этим на ее лице появились высыпания. Тогда Хадид пояснила, что ее тошнит от самой себя и ей трудно работать.