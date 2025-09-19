Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:58, 19 сентября 2025Ценности

Мать страдающей от тяжелой болезни Беллы Хадид выложила ее новые фото из больницы

Мать модели Беллы Хадид Иоланда выложила ее новые фото борьбы с болезнью Лайма
Мария Винар

Фото: @yolanda.hadid

Голландско-американская участница телевизионных шоу Иоланда Хадид выложила из больницы новые фото дочери, американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид, которая страдает от тяжелой болезни Лайма. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах запечатлена 61-летняя мать, обнимающая и целующая в щеку свою 28-летнюю наследницу. Кроме того, телезвезда поделилась снимками, на которых модель запечатлена у капельницы и во время приема врача.

Материалы по теме:
Белла Хадид годами борется с тяжелой болезнью. Как укус клеща навсегда изменил ее жизнь?
Белла Хадид годами борется с тяжелой болезнью. Как укус клеща навсегда изменил ее жизнь?
9 августа 2023
Укус клеща навсегда изменил судьбу Беллы Хадид. Как жизнь супермодели превратилась в настоящее испытание?
Укус клеща навсегда изменил судьбу Беллы Хадид. Как жизнь супермодели превратилась в настоящее испытание?
18 сентября 2025

В описании к публикации Хадид поделилась с подписчиками переживаниями по поводу здоровья дочери. «Как вы понимаете, наблюдая, как моя Белла мучается в тишине, я чувствую отчаяние внутри себя. Я стараюсь подавать пример в нашей борьбе с болезнью Лайма, но это не сравнится с тем, как страдает мой ребенок», — рассказала она.

По словам матери, она восхищается мужественностью и стойкостью родственницы. «Я так горжусь тобой. Ты не одна. Я обещаю поддерживать и защищать тебя. (...). Эта болезнь поставила нас на колени, но мы поднимемся. Будем продолжать бороться за лучшие дни вместе», — подчеркнула она.

В апреле 2023 года стало известно об обострении у Беллы Хадид болезни Лайма, которую ей диагностировали в 2012 году. Супермодель объяснила, что ухудшения произошли после стоматологической операции. В связи с этим на ее лице появились высыпания. Тогда Хадид пояснила, что ее тошнит от самой себя и ей трудно работать.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал жесткие действия России против Европы

    В России мэр назвал выдумкой историю с засунутым в рот второкласснице ершиком и поплатился

    Российские военные взяли под контроль «лес призраков»

    Лукашенко предложил решить одну проблему по-военному

    «Нет незаслуженных». Кадыров ответил критикующим награды и должности 17-летнего сына Адама

    Назван самый популярный среди сотрудников-зумеров в Москве эмодзи

    Минобороны сообщило о запуске ВСУ ракет HIMARS

    Российский фондовый рынок упал

    Женщина пережила остановку сердца и рассказала о загробном мире

    Российские ритуальщики нашли вшитые в грудь покойного куклы вуду, иглы и фотографии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости