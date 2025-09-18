Борющаяся с болезнью Лайма супермодель Хадид опубликовала фото из больницы

Белла Хадид опубликовала кадры из больницы — популярная модель вновь проходит лечение из-за обострения клещевого боррелиоза, более известного как болезнь Лайма. На снимках изнуренная манекенщица запечатлена в кислородной маске и с многочисленными трубками для переливания крови. В описании к посту она извинилась за очередное исчезновение из соцсетей и поблагодарила фанатов за поддержку, поделившись подробностями многолетней борьбы с тяжелой болезнью.

Белла Хадид страдает от недуга уже 13 лет

Болезнь Лайма, которая поражает кожу, суставы, нервную и сердечно-сосудистую систему, у Хадид диагностировали еще в подростковом возрасте. Но впервые широко известно об этом стало в 2015 году. Тогда же выяснилось, что от Лайма страдает и мать Хадид Иоланда, и младший брат Анвар.

Болезнь Лайма часто дает рецидивы — у Хадид последний рецидив случился в 2023 году после стоматологической операции. По ее словам, во время процедуры в корневой канал одного из зубов попала инфекция, из-за чего ее самочувствие ухудшилось.

Фото: @bellahadid

Уже через год модель вернулась на подиум, начала активно сниматься в кампейнах, а текущей осенью вновь пропала из инфополя: ее настиг очередной рецидив.

На свежих фото Хадид показала, как отекло ее лицо, а также покраснения на коже, слезящиеся глаза и рану на лбу. Селфи супермодель сделала на больничной койке, надев на голову тканевую повязку. Она также поделилась с фанатами деталями многочисленных процедур, которые она проходит.

Хадид переливают кровь и делают различные капельницы. К тому же нередко ей приходится дышать через кислородную маску

Манекенщица показала и свой больничный досуг: она играет с посетителями в настольные игры, а вечерами ужинает пиццей и смотрит сериалы. «Мне жаль, что я опять пропала без вести. Я люблю вас, ребята», — написала она в соцсетях.

Фото: @bellahadid

Несмотря на позитивный настрой, Хадид не раз признавалась, что на самом деле болезнь существенно ухудшает качество ее жизни. В одном из интервью она рассказывала, что многие рутинные задачи, с которыми большинство людей справляются без труда (например, принять душ), для нее становятся испытанием.

Если у меня выходной и у меня получилось сходить в душ и приготовить себе завтрак — это достижение. Наше интервью сегодня было в три часа дня. Я испытывала мучительную боль до 11 утра — утро выдалось тяжелым. Можете ли вы сделать так, чтобы все это звучало немного красивее и менее драматично?

Белла Хадид

По словам модели, на протяжении последних 15 лет она испытывает сильное истощение, хроническую усталость, диспепсию кишечника, грибок, кандидоз, кишечные паразиты, постоянный токсикоз, а также боли в мышцах и суставах и дискомфорт в груди. Также у нее с ранних лет диагностированы депрессия и СДВГ.

После публичного признания семьи Хадид, об аналогичном диагнозе рассказали и другие знаменитости, среди которых оказались Аврил Лавинь, Джастин Бибер и Келли Осборн

При этом заболеть боррелиозом можно в любом возрасте: певец Джастин Тимберлейк в августе 2025 года написал в своих соцсетях, что у него тоже диагностировали болезнь Лайма.

«Если вы столкнулись с этой болезнью или знакомы с кем-то, кто ее перенес, то вы знаете: жизнь с ней может быть невыносимо изнурительной как морально, так и физически. Когда мне впервые сообщили диагноз, я, конечно, был в шоке. Но по крайней мере я понимал, почему испытываю сильнейшую нервную боль или просто чувствую сильную усталость или тошноту на сцене», — жаловался исполнитель.

Как проявляется болезнь Лайма и чем она опасна?

Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, — это бактериальная инфекция, которая развивается после укуса клеща и попадания в организм бактерии боррелии. На ранней стадии боррелиоз лечится курсом антибиотиков, но без лечения болезнь может перейти в хроническую форму.

Фото: @bellahadid

Сначала болезнь Лайма сопровождается жаром, ломотой в мышцах и суставах, слабостью, светобоязнью, тошнотой, рвотой и кашлем, уточняют в Роспотребнадзоре.

При этом у некоторых зараженных в течение нескольких месяцев заболевание может не проявиться совсем, а кто-то и вовсе выздоравливает без приема антибиотиков. Другие же годами мучаются от необъяснимых болей и постоянных рецидивов — как в случае с Хадид и Тимберлейком.

У ряда пациентов нарушаются сон, концентрация внимания, снижается память, а также формируются эмоциональные нарушения и беспокойство

На поздних стадиях болезни может проявляться артрит, нарушаться работа нервной и сердечно-сосудистой системы, увеличиваться печень и селезенка. Помимо этого, повышается риск развития аутоиммунных заболеваний.

Как защититься от болезни Лайма?

Переносчиками болезни Лайма являются клещи, поэтому заболевание имеет сезонный характер.

Защититься от укуса клеща помогут:

использование закрытой одежды во время прогулок на природе;

осмотр кожи и одежды после прогулки;

своевременное обращение в медучреждение при укусе клеща;

проверка клеща на инфекционную зараженность, если он снят с человека;

светлая, плотная одежда, которая прилегает к телу;

обработка открытых участков кожи;

после прогулки — тщательный осмотр тела и волос на наличие клещей;

незамедлительное обращение за медицинской помощью — нельзя удалять клещей самостоятельно, если вы не уверены в правильности действий;

отслеживание самочувствия в течение 30 дней после укуса, при появлении симптомов (температура, сыпь, боли в суставах) важно сразу обратиться к врачу.

Если клещ все-таки присосался, желательно сразу же обратиться к врачу, чтобы его извлечь. Если такой возможности нет, можно попробовать удалить его самостоятельно с помощью пинцета или нити. Но делать это необходимо максимально аккуратно, в резиновых перчатках, так как при раздавливании инфицированного паразита заражение может произойти даже через небольшие повреждения на коже рук.

Извлеченного клеща следует поместить в емкость с плотно закрывающейся крышкой и отвезти на анализ в лабораторию, чтобы при необходимости своевременно начать лечение. Однако если место укуса покраснело, а вокруг него образовался белый ореол, врач Александр Мясников призывает начать принимать антибиотики, не дожидаясь результатов анализов, поскольку лечение необходимо начать не позднее чем через 72 часа после заражения.