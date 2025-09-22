Интернет и СМИ
Напавший на свою девушку телеведущий объяснил случившееся

Телеведущий Соммервил объяснил нападение на свою девушку тем, что он был пьян
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: KRON 4 / YouTube

Бывший американский телеведущий Фрэнк Соммервил, арестованный в сентябре по подозрению в избиении дочери, годом ранее напал на свою девушку. Об этом стало известно San Fransicso Chronicle.

Уточняется, что в ноябре 2024 года Соммервила задержала полиция после того, как он напал на свою девушку Элейн Коулман и ее дочь. По словам женщины, телеведущий в тот день выпил много алкоголя и в какой-то момент начал вести себя неадекватно. Она заявила, что начала записывать его поведение на камеру, после чего он набросился на нее; когда дочь пострадавшей попыталась защитить ее, Соммервил побил и ее.

По данным издания, несмотря на задержание, известному бывшему ведущему так и не предъявили официальные обвинения. Сам Соммервил в разговоре с журналистами объяснил случившееся алкогольным опьянением. «Я был чертовски пьян, и мне стыдно за это. Я чувствую вину. Я принес всем извинения, это все ужасно, и я виноват», — заявил он и добавил, что после этого инцидента прошел курс лечения от алкогольной зависимости и стал другим человеком.

San Fransicso Chronicle рассказало о прошлогоднем задержании Соммервила, о котором ранее не было известно СМИ, на фоне его нового ареста. В понедельник, 15 сентября, его задержали по подозрению в избиении 20-летней дочери. Соммервил при этом заявил, что дочь первая напала на него, а он прибегнул к самообороне.

Ранее сообщалось, что комика и актера Джона Рипа арестовали в США по обвинению в сексуальной эксплуатации детей. После внесения залога в 260 тысяч долларов (21 миллион рублей) он вышел на свободу до следующего судебного заседания.

