Известного комика арестовали по обвинению в сексуальной эксплуатации детей

Комика Рипа арестовали в США по обвинению в сексуальной эксплуатации детей

Известного американского комика и актера Джона Рипа арестовали в США по обвинению в сексуальной эксплуатации детей. Об этом сообщает USA Today.

Рипа обвиняют в десяти случаях сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Отмечается, что речь идет о киберпреступлениях.

По данным издания, юмориста арестовали после того, как полиция получила наводку, которая касалась неких материалов с сексуальным насилием над несовершеннолетними. В рамках расследования полиция также забрала часть личного имущества Рипа. Уточняется, что после внесения залога в 260 тысяч долларов (21 миллион рублей) он вышел на свободу до следующего судебного заседания.

Ранее сообщалось, что ведущего программы «Ремонтная мастерская» (The Repair Shop) на канале «Би-би-си» Джея Блэйдса обвинили в изнасилованиях. В его деле фигурируют два эпизода насилия.

