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10:35, 10 июня 2026Мир

Иран выступил с предупреждением после новых ударов США

Иран призвал страны Персидского залива не предоставлять свою территорию для атак США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Министерство иностранных дел Ирана выступило с обращением, в котором призвало страны Персидского залива не предоставлять свою территорию для атак США и Израиля против Исламской Республики. Текст заявления приводит агентство Tasnim.

«Страны, расположенные на южном побережье Персидского залива, должны не допустить использования их территории и объектов террористическими американскими военными и сионистским режимом (Израилем — прим. «Ленты.ру»)», — сказано в обращении.

В дипведомстве предупредили, что Тегеран намерен без колебаний осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону, в том числе путем нанесения ударов «по источникам атак, а также по базам и логистическим объектам, используемым для осуществления и поддержки агрессивных операций против Ирана».

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении ударов по Ирану. Уточняется, что целями атак были средства противовоздушной обороны и радарные посты близ Ормузского пролива.

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