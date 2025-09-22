Забота о себе
21:01, 22 сентября 2025Забота о себе

Некоторым людям разрешили есть ночью

Гастроэнтеролог Кашух: Легкий перекус перед сном помогает избежать гипогликемии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Поздний прием пищи часто грозит тяжестью, изжогой и развитием хронических болезней, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Но некоторым людям врачи разрешают есть и ночью, рассказала она в беседе с Life.ru.

По ее словам, бывают ситуации, когда поесть перед сном необходимо. «Например, у людей с сахарным диабетом первого типа или некоторыми эндокринными нарушениями ночью может возникать опасное снижение уровня сахара в крови. В таких случаях легкий перекус перед сном помогает избегать гипогликемии и поддерживать стабильное состояние», — отметила гастроэнтеролог.

Показан легкий перекус и спортсменам с высокой физической нагрузкой — им иногда рекомендуют съедать перед сном немного белка для восстановления мышц, рассказала Кашух.

Чтобы не перегружать организм перед сном, врач посоветовала ужинать за два-три часа до сна и включать в рацион белки и медленные углеводы. Перекусить можно кефиром, творогом, бананом или небольшим бутербродом с сыром, а от сладостей, снеков и выпечки на ночь лучше отказаться, заключила она.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов перечислил продукты, которые помогут снабдить организм энергией и витаминами для поддержания иммунитета осенью. Так, по его словам, полезно в ежедневный рацион добавить инжир и сливы.

