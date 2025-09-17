Россиян призвали в сентябре добавить в рацион пять продуктов

Гастроэнтеролог Вялов: Сливы укрепляют сосуды и иммунитет

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что осенью организм особенно нуждается в энергии, витаминах и защите иммунитета. В связи с этим в своем Telegram-канале он призвал россиян в сентябре добавить в рацион пять продуктов.

Вялов посоветовал дополнить ежедневное меню инжиром. «Это источник калия, кальция и магния. Он поддерживает сердце, нервы и пищеварение, работает как мягкое натуральное слабительное», — написал доктор. Для укрепления сосудов и иммунитета он порекомендовал есть сливы, которые богаты антиоксидантами и витамином С.

Тыква, по его словам, является лидером по содержанию бета-каротина, а также улучшает зрение и повышает настроение благодаря триптофану. Груша положительно влияет на работу кишечника благодаря пребиотику инулину. Брокколи же нужно употреблять для улучшения работы печени и снижения риска развития хронических заболеваний, заключил Вялов.

Ранее эндокринолог Антон Поляков призвал некоторых людей отказаться от алкогольных настоек. Их нельзя пить, утверждает медик, при наличии хронического панкреатита.