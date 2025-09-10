Врач назвал группу людей с противопоказанием к употреблению алкогольных настоек

Врач Поляков: Алкогольные настойки противопоказаны людям с заболеваниями печени

Алкогольные настойки противопоказаны людям с заболеваниями печени, предупредил в беседе с aif.ru врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Категорически алкогольные настойки не рекомендуются людям с хроническим панкреатитом, склонным к регулярным обострениям. Также тем, у кого есть заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь», — предостерег специалист.

По его словам, при любых заболеваниях в стадии обострения не рекомендуется пить данный алкоголь. Но и в целом, добавил врач, безопасных дозировок алкоголя не бывает.

