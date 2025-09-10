Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:42, 10 сентября 2025Забота о себе

Врач назвал группу людей с противопоказанием к употреблению алкогольных настоек

Врач Поляков: Алкогольные настойки противопоказаны людям с заболеваниями печени
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Olinchuk / Shutterstock / Fotodom

Алкогольные настойки противопоказаны людям с заболеваниями печени, предупредил в беседе с aif.ru врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Категорически алкогольные настойки не рекомендуются людям с хроническим панкреатитом, склонным к регулярным обострениям. Также тем, у кого есть заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь», — предостерег специалист.

По его словам, при любых заболеваниях в стадии обострения не рекомендуется пить данный алкоголь. Но и в целом, добавил врач, безопасных дозировок алкоголя не бывает.

Ранее выяснилось, что любители пива на 35 процентов более привлекательны для комаров. Ученые объясняют: комары ориентируются не только на углекислый газ и тепло, но и на химические сигналы, исходящие от кожи человека. При этом определенные привычки могут менять запах тела, делая его более или менее привлекательным для насекомых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на вопрос о беспилотниках в Польше

    Размер ипотечного платежа Аглаи Тарасовой подсчитали

    Путин высказался о помощи бойцам СВО

    МИД потребовал у ООН предоставить доказательства причастности России к событиям в Буче

    Раскрыта возможная дата выхода на свободу «королевы марафонов» Блиновской

    В лесополосе российского региона нашли мертвым 26-летнего военного

    Тарасова отреагировала на получение российским фигуристом немецкого гражданства

    В крупное кадровое агентство российского города пришли полицейские

    Москвичка устроила курятник на балконе новостройки и попала на видео

    Российская авиакомпания объявила распродажу билетов по цене от 1,2 тысячи рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости