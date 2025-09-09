Стало известно неожиданное последствие употребления пива

bioRxiv: Любители пива на 35 процентов более привлекательны для комаров

Ученые из Нидерландов провели необычный эксперимент прямо на музыкальном фестивале Lowlands, чтобы выяснить, почему одних людей комары кусают чаще, чем других. Для этого исследователи из университета Радбауд установили передвижную лабораторию и пригласили около 500 добровольцев. Результаты работы опубликованы на платформе bioRxiv.

Сначала участники заполнили анкеты о своих привычках, питании и гигиене, а затем помещали руку в специальную камеру с насекомыми. Комары не могли укусить, но имели возможность почувствовать запах кожи, а видеокамеры фиксировали, к кому они проявляют больший интерес.

Оказалось, что любители пива становились на 35 процентов привлекательнее для насекомых по сравнению с теми, кто не употреблял алкоголь. Более охотно комары реагировали и на людей, которые делили постель с партнером в предыдущую ночь. В то же время недавний душ и нанесенный солнцезащитный крем, наоборот, снижали риск быть атакованным.

Ученые объясняют: комары ориентируются не только на углекислый газ и тепло, но и на химические сигналы, исходящие от кожи человека. При этом определенные привычки могут менять запах тела, делая его более или менее привлекательным для насекомых. Полученные результаты дают новое понимание того, почему одни люди кажутся «магнитами» для комаров, а другие остаются почти незамеченными.

Исследователи отмечают, что речь идет не только о летнем дискомфорте. Комары являются переносчиками опасных заболеваний, включая малярию и лихорадку денге, и понимание факторов, влияющих на их поведение, может помочь в профилактике. Простые меры — от регулярного душа, использования солнцезащитных кремов до ограничения употребления алкоголя в жаркие дни — способны заметно снизить риск укусов и защитить здоровье.

