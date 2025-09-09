Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:57, 9 сентября 2025Наука и техника

Стало известно неожиданное последствие употребления пива

bioRxiv: Любители пива на 35 процентов более привлекательны для комаров
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elevate / Unsplash

Ученые из Нидерландов провели необычный эксперимент прямо на музыкальном фестивале Lowlands, чтобы выяснить, почему одних людей комары кусают чаще, чем других. Для этого исследователи из университета Радбауд установили передвижную лабораторию и пригласили около 500 добровольцев. Результаты работы опубликованы на платформе bioRxiv.

Сначала участники заполнили анкеты о своих привычках, питании и гигиене, а затем помещали руку в специальную камеру с насекомыми. Комары не могли укусить, но имели возможность почувствовать запах кожи, а видеокамеры фиксировали, к кому они проявляют больший интерес.

Оказалось, что любители пива становились на 35 процентов привлекательнее для насекомых по сравнению с теми, кто не употреблял алкоголь. Более охотно комары реагировали и на людей, которые делили постель с партнером в предыдущую ночь. В то же время недавний душ и нанесенный солнцезащитный крем, наоборот, снижали риск быть атакованным.

Материалы по теме:
Пиво вредит и мужчинам, и женщинам.Почему его не стоит пить никому и чем его заменить?
22 марта 2025
«Зумеры плохо пьют» Петербург рискует лишиться статуса барной столицы. Почему это произойдет?
«Зумеры плохо пьют»Петербург рискует лишиться статуса барной столицы. Почему это произойдет?
15 июня 2025

Ученые объясняют: комары ориентируются не только на углекислый газ и тепло, но и на химические сигналы, исходящие от кожи человека. При этом определенные привычки могут менять запах тела, делая его более или менее привлекательным для насекомых. Полученные результаты дают новое понимание того, почему одни люди кажутся «магнитами» для комаров, а другие остаются почти незамеченными.

Исследователи отмечают, что речь идет не только о летнем дискомфорте. Комары являются переносчиками опасных заболеваний, включая малярию и лихорадку денге, и понимание факторов, влияющих на их поведение, может помочь в профилактике. Простые меры — от регулярного душа, использования солнцезащитных кремов до ограничения употребления алкоголя в жаркие дни — способны заметно снизить риск укусов и защитить здоровье.

Ранее специалисты нашли способ добиться густой пивной пены: решающим фактором является степень брожения напитка, а также содержание в нем особых белков, которые делают пузырьки более устойчивыми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Классическая схема». Скандального военблогера обвинили в воровстве при закупках для СВО. Он был советником курского губернатора

    ХАМАС обсуждало инициативу Трампа во время удара Израиля

    Корабль «Прогресс МС-30» отстыковали от МКС

    Путин объяснил свой приезд на первую в России федеральную территорию

    Рост российской экономики объяснили четырьмя главными причинами

    Парикмахеры раскрыли секрет смены цвета волос Кейт Миддлтон

    В Европе раскрыли размер финансовой помощи Украине с 2022 года

    Польша прогнала белорусского дипломата

    Украина во время поездки Путина в Сочи запустила через Черное море беспилотники

    Названы особенности дронов «Лютый» ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости