Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:53, 27 августа 2025Наука и техника

Ученые раскрыли секрет пивной пены

Physics of Fluids: Густую пивную пену назвали признаком многократного брожения
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Швейцарские ученые в течение семи лет искали способ добиться создания густой пивной пены и преуспели. Исследование было опубликовано в журнале Physics of Fluids.

Специалисты назвали решающим фактором, влияющим на формирование пенной шапки, степень ферментации или брожения. Также большое значение имеет сорт пива: так, лагер одинарного брожения имеет пену поверхностной вязкости.

Ученые объяснили, что пена образуется в результате вдувания воздуха в поверхностно-активное вещество (ПАВ). Чем плотнее сжаты пузырьки воздуха, тем больше свойств твердого тела приобретает пена. Специалисты раскрыли закономерность, при которой большее содержание жидкости в пене замедляет ее разрушение. Однако секрет образования густой пены заключается в степени ферментации.

Также в материале говорится, что стабильность пены обусловлена разницей в поверхностном натяжении и содержанием в напитке белков-переносчиков липидов 1 (LPT1). Они выяснили, что чем больше белков в жидкости, тем более устойчивой будет пена, поскольку они образуют более вязкую пленку вокруг пузырьков.

Швейцарские исследователи уверены, что результаты их научной работы помогут не только в пивоварении. В настоящий момент они разбираются, как предотвратить пенообразование смазочных материалов, используемых в электромобилях.

Ранее ученые Института эволюционной антропологии имени Макса Планка заявили, что алкоголь был инструментом древних элит для укрепления власти. Однако в современном мире, где спиртное доступно повсеместно, его риски часто перевешивают возможные социальные выгоды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не утонул в море!» Появились новые подробности о пропавшем в Босфоре российском пловце

    В США оценили влияние украинского «чудо-оружия» на ход конфликта

    Наемник раскрыл смертельную ошибку иностранцев в ВСУ

    Консилиум альпинистов оценил шансы на спасение Наговициной

    Венгрия подала в суд на Совет ЕС из-за России

    Российский суд взыскал с посольства Украины многомиллионные долги

    Российская дзюдоистка выиграла юношеский чемпионат мира

    В Венгрии пожаловались на количество полученных Украиной денег от ЕС

    ВСУ почти полностью утратили контроль над Юнаковкой

    В Чехии сделали мрачное заявление о положении Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости