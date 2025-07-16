Выявлена удивительная роль алкоголя в становлении цивилизаций

HSSC: Алкоголь был инструментом древних элит для укрепления власти

Алкоголь мог сыграть важную роль в формировании сложных древних обществ. К такому выводу пришли исследователи Института эволюционной антропологии им. Макса Планка, опубликовавшие работу в Humanities and Social Sciences Communications.

Ученые напомнили, что в Месопотамии пиво было не просто напитком: его приносили в жертву богам, выдавали в качестве оплаты труда и раздавали на пирах, укрепляя социальные связи и власть элит. На основе подобных примеров возникла так называемая «пьяная гипотеза»: стремление к опьянению могло приносить обществам культурные и политические преимущества, несмотря на известный вред здоровью.

Чтобы проверить эту идею, исследователи изучили данные о традиционном употреблении ферментированных напитков в 186 обществах по всему миру и сопоставили их с уровнем политической организации, сельского хозяйства и другими факторами. Выяснилось, что наличие таких напитков действительно связано с более высоким уровнем политической сложности, хотя этот эффект оказался умеренным и зависел от других условий, например развития земледелия.

Авторы подчеркивают: алкоголь, скорее всего, был одним из множества инструментов, которыми пользовались древние элиты для мобилизации людей и укрепления власти, но не единственным двигателем прогресса. В современном мире, где спиртное доступно повсеместно, его риски часто перевешивают возможные социальные выгоды.

Ранее стало известно, что психоактивные растения могли укреплять власть элит в древних Андах. В Чавин-де-Уантар археологи нашли ритуальные предметы с остатками табака, что указывает на контролируемое использование галлюциногенов для легитимации социального статуса.