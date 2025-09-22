Мир
Нетаньяху захотел получить разрешение Трампа на аннексию территорий

Axios: Нетаньяху планирует получить разрешение Трампа на аннексию территорий
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует получить разрешение от президента США Дональда Трампа, перед тем как приступить к аннексии территорий. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«Нетаньяху хочет получить зеленый свет от Трампа, прежде чем приступать к каким-либо аннексиям», — приводит издание слова израильских чиновников, которые пожелали остаться анонимными.

Сам Трамп воздержался от критики государств, которые признали Палестину отдельным государством. Он оставил это госсекретарю Марко Рубио. По данным издания, последний поручил американским дипломатам по всему миру лоббировать страны против признания Палестины. По словам чиновников из США и европейских дипломатов, это не принесло практически никакого успеха.

Ранее Великобритания официально признала Палестину отдельным государством. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия и Португалия. Ряд других государств после этого сообщили о планах признать Палестину.

